Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила генерального директора "Почты России" Николая Подгузова за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов, призвав его "не заниматься неправильным пиаром".

В ходе обсуждения закона о реорганизации "Почты России" председатель верхней палаты парламента поинтересовалась, какую зарплату на данный момент получает рядовой почтальон. По словам Подгузова, в среднем по регионам она составляет 15 тыс. рублей. Минимальная же заработная плата почтальона, уточнил глава "Почты России", равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 163 рублям.

"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", - возмутилась Матвиенко.

"Развлечение нашли. Беспилотники, которые якобы должны доставлять почту или письма граждан. Они падают, разбиваются, почтальоны, которые получают 6-7 тыс., смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", - заявила спикер палаты.

О планах начать использовать дроны для доставки посылок "Почта России" объявила еще в 2016 году. Первые испытания беспилотника состоялись в апреле 2018 года и завершились неудачей. Тогда в компании отмечали, что тестирование было организовано производителем беспилотного летательного аппарата - компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей. Позднее Подгузов говорил, что теперь "Почта России" самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок.