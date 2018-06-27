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Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов

Экономика и бизнес
27 июня, 15:24 дата обновления: 27 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Спикер Совфеда призвала гендиректора госкомпании Николая Подгузова не заниматься "неправильным пиаром"

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила генерального директора "Почты России" Николая Подгузова за демонстративные запуски дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов, призвав его "не заниматься неправильным пиаром".

В ходе обсуждения закона о реорганизации "Почты России" председатель верхней палаты парламента поинтересовалась, какую зарплату на данный момент получает рядовой почтальон. По словам Подгузова, в среднем по регионам она составляет 15 тыс. рублей. Минимальная же заработная плата почтальона, уточнил глава "Почты России", равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 163 рублям.

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"До поднятия МРОТ зарплата была 5-7 тыс. А вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники (наверное, в детстве не наигрались), которые стоят под два миллиона, а они падают на глазах у телезрителей", - возмутилась Матвиенко.

"Развлечение нашли. Беспилотники, которые якобы должны доставлять почту или письма граждан. Они падают, разбиваются, почтальоны, которые получают 6-7 тыс., смотрят на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетики играть, а не руководителям "Почты" неправильным пиаром заниматься", - заявила спикер палаты.

О планах начать использовать дроны для доставки посылок "Почта России" объявила еще в 2016 году. Первые испытания беспилотника состоялись в апреле 2018 года и завершились неудачей. Тогда в компании отмечали, что тестирование было организовано производителем беспилотного летательного аппарата - компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", а "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей. Позднее Подгузов говорил, что теперь "Почта России" самостоятельно займется вопросом тестирования дронов для доставки посылок.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Матвиенко, Валентина Ивановна
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