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Саратовское предприятие ОПК модернизирует производство для выпуска гражданской продукции

Экономика и бизнес
27 июня, 15:37 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 27, июня. /ТАСС

Предприятие "Сигнал" получило одобрение на заем в 200 млн рублей от Фонда развития промышленности

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САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Саратовское предприятие "Сигнал" получило одобрение на заем в 200 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). За счет этих средств предприятие оборонно-промышленного комплекса рассчитывает увеличить гражданскую составляющую и начать производить газовые счетчики. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

"С помощью займа ФРП предприятие усилит "гражданскую" составляющую своего производства - модернизирует производство бытовых и промышленных счетчиков газа. Стоимость проекта 411,8 млн рублей, из которых 200 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа", - сказал Комаров.

Он уточнил, что "Сигнал" является предприятием ОПК и выпускает, в основном, продукцию военного назначения в области авиационной промышленности.

"Таким образом, проект по модернизации направлен на освоение новых импортозамещающих видов продукции", - отметил Комаров. По данным "Сигнала", предприятие планирует экспортировать порядка 15% продукции в Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Пакистан и другие страны.

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