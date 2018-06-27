Грушко: позиция Дании не изменит планов по реализации "Северного потока - 2"

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Позиция Копенгагена не нарушит планы по реализации "Северного потока-2", существуют альтернативные маршруты. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2". Насколько нам известно, существует альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.

По его мнению, Копенгаген подвергается давлению из Вашингтона. "С политической точки зрения очевидно, что проект "Северный поток - 2" находится под сильнейшим давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставок в Европу собственного сжиженного газа, который для потребителей, а это признают все, коммерчески непривлекателен и неконкурентен по сравнению с российским трубопроводным газом", - подчеркнул замглавы МИД.

Накануне премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.