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Грушко: позиция Дании не изменит планов по реализации "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
27 июня, 15:50 дата обновления: 27 июня, 16:19 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что существуют альтернативные маршруты для прокладки трубы

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ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Позиция Копенгагена не нарушит планы по реализации "Северного потока-2", существуют альтернативные маршруты. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2". Насколько нам известно, существует альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.

По его мнению, Копенгаген подвергается давлению из Вашингтона. "С политической точки зрения очевидно, что проект "Северный поток - 2" находится под сильнейшим давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставок в Европу собственного сжиженного газа, который для потребителей, а это признают все, коммерчески непривлекателен и неконкурентен по сравнению с российским трубопроводным газом", - подчеркнул замглавы МИД.

Накануне премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

 

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Грушко, Александр Викторович
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