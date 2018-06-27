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Глава Минстроя РФ призвал регионы к долгосрочному планированию отопительного сезона

Экономика и бизнес
27 июня, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам Владимира Якушева, при формировании бюджетов на следующие три года должны быть заложены финансовые ресурсы на ОЗП

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев призвал регионы планировать финансирование отопительного сезона на несколько лет вперед. Соответствующая задача была поставлена в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 годов, говорится в сообщении министерства.

"Владимир Якушев призвал регионы изменить подход к планированию прохождения осенне-зимнего периода: надо работать на опережение - при формировании бюджетов на следующие три года должны быть заложены финансовые ресурсы на ОЗП", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время регионы представят в ведомство планы мероприятий по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. На данный момент они утверждены в 81 субъекте Российской Федерации. Планы должны содержать информацию о необходимом объеме и сроках подготовки тепловых, водопроводно-канализационных и электрических сетей, жилищного фонда, котельных, уточняет министерство.

Также Минстрой России планирует провести отдельное совещание после формирования бюджетов на прохождение ОЗП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, говорится в сообщении.

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