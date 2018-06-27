В Архангельской области приняли поправки в бюджет об увеличении доходов на 976 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии приняли в двух чтениях поправки в бюджет региона, согласно которым дополнительные доходы бюджета составили 976 млн рублей, из них 950 млн рублей составил налог на прибыль организаций.

"У нас почти миллиард дополнительных доходов, которые подтверждены и налоговой инспекцией, и нашими расчетами. Мы учли сейчас в бюджете плюс [дотация], которую мы получили со стороны федерального бюджета и которая направлена на выравнивание ситуации, связанной с повышением МРОТ. Все [средства] направлены на актуальные и важные сферы деятельности региона: нам важно сохранить параметры лекарственного обеспечения граждан, параметры финансового обеспечения подготовки к зиме. Целый перечень работ, связанных с поддержанием детских садов, школ, больниц и так далее", - сказал журналистам в кулуарах сессии губернатор области Игорь Орлов.

Для компенсации расходов на повышение МРОТ в регионе была выделена федеральная дотация в сумме 755 млн рублей. Дефицит и госдолг региона сокращены на 390 млн рублей. 466 млн направлено на государственное регулирование тарифов в сфере коммунального хозяйства, 200 млн - на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, 60 млн - на регулирование железнодорожных перевозок, 25 млн - на дооснащение перинатального центра, который открылся в Архангельске в конце мая 2018 года.

На реализацию областной адресной инвестиционной программы в 2018 году дополнительно выделен 191 миллион рублей, в том числе на строительство ряда социальных объектов. Муниципальные образования получат 84 млн рублей на ремонт автодорог общего пользования.

"Планируется направить средства на проектные работы по строительству здания офиса врача общей практики на 29-м лесозаводе Архангельска, будут выделены средства на ремонт больницы с поликлиникой в Обозерской, на строительство школ в Ровдино Шенкурского района, в Долгощелье Мезенского района ", - сказал ТАСС председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов.