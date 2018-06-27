Русская рыбопромышленная компания построит в Мурманске завод стоимостью до 750 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) совместно с группой компаний "Агама" планирует построить в Мурманске на Северном рыбохозяйственном бассейне завод по переработке трески и пикши "Русская треска", общие инвестиции в строительство составят около 700 - 750 млн рублей. Об этом говорится в сообщении РРПК.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Его мощность составит 60 т готовой продукции в сутки. Завод будет выпускать филе и фарш трески и пикши.

Планируется, что после ввода в эксплуатацию завода "Русская треска" (с 2020 года) РРПК получит квоты на добычу более 2,3 тыс. т трески и пикши (1,8 тыс. т трески и 0,5 тыс. т пикши).

"Строительство завода "Русская треска" - один из нескольких крупных проектов стратегического развития Русской рыбопромышленной компании, нацеленного на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - приводятся в сообщении слова генерального директора РРПК Андрея Тетеркина.

Он отметил, что компания также приступила к строительству на Дальнем Востоке берегового завода "Русский минтай" и серии крупнотоннажных траулеров-процессоров, первый из которых приступит к добыче в 2020 г.

Проект "Русская треска"

Проект строительства берегового завода "Русская треска" реализуется в рамках участия РРПК в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами на добычу водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели.

О компании

Русская рыбопромышленная компания - рыбодобывающий бизнес, созданный в 2011 году частными российскими инвесторами с целью консолидации российских рыбодобывающих активов в различных регионах страны.

Сейчас в состав РРПК входят крупные дальневосточные добывающие компании - ОАО "ТУРНИФ" (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО "ИНТРАРОС", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ведущие промысел в морях Дальневосточного бассейна. 14 судов компании различного типа способны осуществлять добычу во всех промысловых районах и климатических условиях. Основными объектами промысла являются минтай и сельдь.

Компания имеет собственный причально-складской комплекс во Владивостоке, позволяющий с минимальными затратами производить межрейсовое обслуживание судов. По предварительным данным, объем вылова компании в 2017 году составляет более 303 тыс. т, из которых вылов минтая - 226,3 тыс. т, тихоокеанской сельди - 65,5 тыс. т.

Группа компаний "Агама" является одним из крупнейших переработчиков рыбы и производителей рыбных и морепродуктов в России.