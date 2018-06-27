ФАС проверит порядок согласования строительства зданий в приаэродромных зонах Подмосковья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить порядок согласования строительства капитальных зданий в приаэродромных зонах Московской области после обращения министерства строительства Подмосковья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы в среду.

"ФАС проверит порядок согласования размещения объектов капитального строительства в приаэродромных зонах Подмосковья. [Минстроем региона] сообщалось, что в настоящее время на территории Московской области существуют сложности с получением заключений в АО "ЛИИ им. М. М. Громова" (аэродром "Раменское" город Жуковский) и АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ" (аэродромом "Черное", город Балашиха)", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян пояснил, что предприятия предоставляют согласования на строительство капитальных сооружений платно, причем вся документация подается в бумажном виде, что дополнительно усложняет процесс. "Операторам аэродромов направлялись запросы на получение информации, подтверждающей законность установления платы. Данные получены и сейчас изучаются", - процитировали в сообщении замруководителя ФАС.