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ПАО "Завод Красный Якорь" подало иск о банкротстве "Находкинского судоремонтного завода"

Экономика и бизнес
27 июня, 17:08 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 27, июня. /ТАСС

Общая сумма долга приморского предприятия перед производителем якорных цепей составляет 1 372 947 рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Нарушение договорных обязательств в рамках госооборонзаказа стало причиной обращения в суд нижегородского "Завода Красный Якорь" с иском о банкротстве "Находкинского судоремонтного завода". Об этом ТАСС сообщили в среду на нижегородском предприятии.

"Исполнение гособоронзаказа контролируется прокуратурой РФ, применяющей санкции к предприятиям, бездействующим при нарушении договорных обязательств. Мы обязаны указать просрочку в отчете по исполнению гособоронзаказа и предпринять все законные действия для взыскания средств с должника. Заявление о банкротстве "Находкинского судоремонтного завода" - действие вынужденное. К счастью, подобные случаи единичны", - сказал ТАСС генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин".

Три договора поставки комплектующих для ремонта судов ВМФ России в рамках гособоронзаказа между ПАО "Находкинский судоремонтный завод" и ПАО "Завод Красный Якорь" были заключены в 2016 году. Как отмечают на предприятии по производству якорных цепей, свои обязательства ПАО "Завод Красный Якорь" выполнило в полном объеме, однако окончательную оплату за поставленную продукцию по договорам до сих пор не получило.

"Все наши попытки урегулировать вопрос оплаты в досудебном порядке не увенчались успехом. Согласно трем решениям Арбитражного суда Приморского края от 2017 года, общая сумма долга "Находкинского судоремонтного завода" составляет 1 372 947 рублей", - уточнили на предприятии.

Так как ПАО "Находкинский судоремонтный завод" не исполнило ни одно из решений суда добровольно, ПАО "Завод Красный Якорь" отправило исполнительные листы в УФССП России по Приморскому краю. Исполнительные производства возбуждены 1 декабря 2017 года, однако, как сообщают на предприятии, "до настоящего времени денежные средства в пользу ПАО "Завод Красный Якорь" так и не перечислены".

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