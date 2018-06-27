Мнучин: механизм по ограничению инвестиций в США не направлен конкретно против КНР

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Создание механизма по ограничению зарубежных инвестиций в США, одобренное американским президентом Дональдом Трампом, не направлено исключительно против Китая. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Трамп одобрил инициативу, направленную на "тщательное рассмотрение сомнительных иностранных инвестиций". Она "усиливает существующие механизмы" по контролю над инвестициями в США. В администрации подчеркнули, что работают с Конгрессом США с тем, чтобы данный механизм был утвержден на законодательном уровне. Инициатива дает президенту полномочия "заблокировать по итогам тщательной проверки транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности" США.

По словам Мнучина, после введения данного механизма в действие у США будут в наличии "необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить защиту инвестиций, идет ли речь о Китае или ком-то еще". "Мы не выделяем лишь Китай, но мы будем защищены от передачи технологий в КНР, а также и в том, что касается других важных сфер", - подчеркнул он.

Министр заявил, что, по его мнению, данная инициатива не окажет значительного эффекта на экономику. "Это не приведет к большей неопределенности", - отметил глава vинфина. Как он указал, если Конгресс не утвердит инициативу на законодательном уровне как можно скорее, то Трамп может издать президентский указ, поручив Минфину начать исполнять данный механизм.

Он будет создаваться на основе уже действующего в стране межведомственного Комитета по иностранным инвестициям США путем предоставления ему расширенных полномочий. По словам Трампа, это "предоставит дополнительные средства для борьбы с хищнической инвестиционной практикой, которая угрожает важному технологическому лидерству США, национальной безопасности и будущему экономическому процветанию". Президент заявил, что после ожидаемого одобрения инициативы Конгрессом он "поручит своей администрации незамедлительно выполнять и обеспечивать ее строгое соблюдение с целью решения проблем, связанных с инвестициями".