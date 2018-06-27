Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мнучин: механизм по ограничению инвестиций в США не направлен конкретно против КНР

Экономика и бизнес
27 июня, 16:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Инициатива не окажет значительного эффекта на экономику, считает глава американского минфина

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Создание механизма по ограничению зарубежных инвестиций в США, одобренное американским президентом Дональдом Трампом, не направлено исключительно против Китая. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Трамп одобрил инициативу, направленную на "тщательное рассмотрение сомнительных иностранных инвестиций". Она "усиливает существующие механизмы" по контролю над инвестициями в США. В администрации подчеркнули, что работают с Конгрессом США с тем, чтобы данный механизм был утвержден на законодательном уровне. Инициатива дает президенту полномочия "заблокировать по итогам тщательной проверки транзакции, которые представляют угрозу национальной безопасности" США.

По словам Мнучина, после введения данного механизма в действие у США будут в наличии "необходимые инструменты для того, чтобы обеспечить защиту инвестиций, идет ли речь о Китае или ком-то еще". "Мы не выделяем лишь Китай, но мы будем защищены от передачи технологий в КНР, а также и в том, что касается других важных сфер", - подчеркнул он.

Министр заявил, что, по его мнению, данная инициатива не окажет значительного эффекта на экономику. "Это не приведет к большей неопределенности", - отметил глава vинфина. Как он указал, если Конгресс не утвердит инициативу на законодательном уровне как можно скорее, то Трамп может издать президентский указ, поручив Минфину начать исполнять данный механизм.

Он будет создаваться на основе уже действующего в стране межведомственного Комитета по иностранным инвестициям США путем предоставления ему расширенных полномочий. По словам Трампа, это "предоставит дополнительные средства для борьбы с хищнической инвестиционной практикой, которая угрожает важному технологическому лидерству США, национальной безопасности и будущему экономическому процветанию". Президент заявил, что после ожидаемого одобрения инициативы Конгрессом он "поручит своей администрации незамедлительно выполнять и обеспечивать ее строгое соблюдение с целью решения проблем, связанных с инвестициями".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости