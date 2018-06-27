ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун пройдет на Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге, которое пройдет параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ 9-12 июля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).

"В июле одновременно с выставкой ИННОПРОМ в Екатеринбурге пройдет V Российско-Китайская ЭКСПО. В его рамках запланирована серия мероприятий, среди которых наиболее значимой станет Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун, открытие которой состоится 11 июля. По окончании торжественной церемонии пройдет биржа деловых контактов российских и китайских предпринимателей, оператором которой является УТПП", - говорится в сообщении.

С китайской стороны во встрече примет участие более 170 компаний, представляющих самые разные отрасли экономики. По данным вице-президента Уральской ТПП Александра Макарова, всего из Китая приедет около трехсот предпринимателей, а вся китайская делегация составит более 1, 5 тыс. человек.

В частности, в Екатеринбург приедут представители Харбинской компании по сбору и обработке больших данных "Гоюй", которая была пионером в области создания умных городов в Китае. Также ожидается визит специалистов Хэйлунцзянской научно-технической корпорации "Лунцай", занимающейся разработкой современного программного обеспечения, интернет-приложений, предоставляющей телекоммуникационные услуги.

Также в УТПП отметили, что топ-менеджеры Хэйлунцзянской железнодорожной компании "Хада", занимающейся строительством высокоскоростных магистралей, намерены обменяться с российскими коллегами передовым опытом в рамках проекта "Один пояс - один путь", а представители Яньшоуской компании "Жэньцзе" с помощью ЭКСПО хотят найти партнеров для производства риса. Представители аграрного сектора КНР рассчитывают привлечь в крупнейшую Харбинскую зону технико-экономического развития российских производителей продуктов питания.

"Мы рассчитываем, что биржа контактов станет серьезной коммуникационной площадкой для развития международного сотрудничества и позволит российским предпринимателям найти партнеров в Китае. Приглашаем к участию всех, кто заинтересован в развитии деловых связей с Китаем", - сказал Макаров.

Об ЭКСПО

Первое Российско-Китайская ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в 2014 году в городе Харбин провинции Хэйлунцзян, выставочная площадь составила 86 тыс. кв. м, на которых разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. IV Российско-Китайская ЭКСПО состоялось в Харбине 15 июня 2017. В ней приняло участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. м.