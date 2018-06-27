Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун пройдет на Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
27 июня, 17:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

С китайской стороны во встрече примет участие более 170 компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун пройдет на Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге, которое пройдет параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ 9-12 июля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).

"В июле одновременно с выставкой ИННОПРОМ в Екатеринбурге пройдет V Российско-Китайская ЭКСПО. В его рамках запланирована серия мероприятий, среди которых наиболее значимой станет Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун, открытие которой состоится 11 июля. По окончании торжественной церемонии пройдет биржа деловых контактов российских и китайских предпринимателей, оператором которой является УТПП", - говорится в сообщении.

С китайской стороны во встрече примет участие более 170 компаний, представляющих самые разные отрасли экономики. По данным вице-президента Уральской ТПП Александра Макарова, всего из Китая приедет около трехсот предпринимателей, а вся китайская делегация составит более 1, 5 тыс. человек.

В частности, в Екатеринбург приедут представители Харбинской компании по сбору и обработке больших данных "Гоюй", которая была пионером в области создания умных городов в Китае. Также ожидается визит специалистов Хэйлунцзянской научно-технической корпорации "Лунцай", занимающейся разработкой современного программного обеспечения, интернет-приложений, предоставляющей телекоммуникационные услуги.

Также в УТПП отметили, что топ-менеджеры Хэйлунцзянской железнодорожной компании "Хада", занимающейся строительством высокоскоростных магистралей, намерены обменяться с российскими коллегами передовым опытом в рамках проекта "Один пояс - один путь", а представители Яньшоуской компании "Жэньцзе" с помощью ЭКСПО хотят найти партнеров для производства риса. Представители аграрного сектора КНР рассчитывают привлечь в крупнейшую Харбинскую зону технико-экономического развития российских производителей продуктов питания.

"Мы рассчитываем, что биржа контактов станет серьезной коммуникационной площадкой для развития международного сотрудничества и позволит российским предпринимателям найти партнеров в Китае. Приглашаем к участию всех, кто заинтересован в развитии деловых связей с Китаем", - сказал Макаров.

Об ЭКСПО

Первое Российско-Китайская ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в 2014 году в городе Харбин провинции Хэйлунцзян, выставочная площадь составила 86 тыс. кв. м, на которых разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. IV Российско-Китайская ЭКСПО состоялось в Харбине 15 июня 2017. В ней приняло участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости