Компания SC Johnson откроет в Новгородской области завод бытовой химии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Американский производитель бытовой химии SC Johnson намерен открыть в этом году в г. Чудово Новгородской области завод бытовой химии, инвестиции в который составили порядка 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор региона Андрей Никитин.

"Сегодня предприятие находится на стадии запуска производства, точные сроки от них зависят, я думаю, это будет август-сентябрь. В России это первое предприятие компании SC Johnson", - сказал Никитин. По его словам, взаимные санкции между Россией и США не помешают открытию нового предприятия.

"Коллеги там работают, <…> как любое другое новгородское предприятие, мы его поддерживаем и будем поддерживать", - пояснил губернатор.

Как уточнили в пресс-центре правительства Новгородской области, объем инвестиций в проект составил порядка 2,3 млрд рублей. На предприятии полного цикла запустят линии по выпуску освежителей воздуха, жидких моющих средств (по уходу за окнами, кухней, ванной).

SC Johnson - американская компания-производитель моющих средств и другой бытовой химии под брендами Glaid, Raid, Mr Muscle и Off. Компания имеет представительства в 72 странах и реализует продукцию более чем в 110.