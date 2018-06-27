Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед одобрил распространение режима СПВ на Советскую Гавань Хабаровского края

Экономика и бизнес
27 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

На этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о включении Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в состав свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

"В документе территория Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края отнесена к свободному порту Владивосток (дополнение пункта 2 части 11 статьи 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест. При этом совокупный объем поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет запланирован на уровне 4,3 млрд рублей за 2022-2029 годы.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, сейчас режим СПВ распространяется на 21 муниципальный район Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Камчатки и Чукотки. В Хабаровском крае в зону Свободного порта входит Ванинский муниципальный район. В 2017 году в состав Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости