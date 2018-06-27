Совфед одобрил распространение режима СПВ на Советскую Гавань Хабаровского края

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о включении Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в состав свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

"В документе территория Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края отнесена к свободному порту Владивосток (дополнение пункта 2 части 11 статьи 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест. При этом совокупный объем поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет запланирован на уровне 4,3 млрд рублей за 2022-2029 годы.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, сейчас режим СПВ распространяется на 21 муниципальный район Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Камчатки и Чукотки. В Хабаровском крае в зону Свободного порта входит Ванинский муниципальный район. В 2017 году в состав Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.