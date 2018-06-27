"Лаборатория Касперского": хакеры переключаются с программ-вымогателей на майнеры

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Хакеры всего мира постепенно переключают свое внимание с получивших широкое распространение программ-вымогателей на программы для добычи, или так называемого майнинга, криптовалют. Об этом говорится в отчете "Лаборатории Касперского".

Согласно данным компании, в структуре пользователей, столкнувшихся с вредоносным ПО, снизилась доля пострадавших от троянцев-вымогателей, в том числе от шифровальщиков. При этом доля майнеров в общем объеме угроз показала рост.

"Причины подобных изменений в ландшафте киберугроз предельно ясны. Для злоумышленников программы-вымогатели - это довольно рискованный способ зарабатывания денег, поскольку атаки этих зловредов привлекают широкое внимание СМИ и государства. Криптомайнеров же проще активировать, кроме того, они представляют собой более стабильную модель получения прибыли", - пояснил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Евгений Лопатин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным отчета, количество интернет-пользователей по всему миру, устройства которых были атакованы вредоносными программами для майнинга криптовалют, за последние 12 месяцев выросло на 44% - с 1,9 млн за период с апреля 2016 по март 2017 года до 2,7 млн в период с апреля 2017 по март 2018 года. В частности, наблюдается рост числа пользователей, столкнувшихся с мобильными майнерами: их количество выросло за год на 9,5%, до почти 5 тыс.

В то же время совокупное количество пользователей, мобильные устройства которых были атакованы программами-вымогателями, сократилось за год на 22,5% (до 101 тыс.), а атаки вымогателей на компьютеры за этот период сократились почти на треть (до 1,8 млн). При этом количество пользователей, подвергнувшихся атаке шифровальщиков, за 12 месяцев уменьшилось почти вдвое (до 752 тыс.).