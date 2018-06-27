Пострадавший от пожара завод ДСП в моногороде в Карелии осенью возобновит работу

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") планирует в октябре возобновить в монопрофильном поселке Пиндуши работу завода "Карелия ДСП" по производству древесно-стружечных плит, который в конце 2017 года пострадал от пожара. Об этом в среду сообщает пресс-служба Segezha Group.

В декабре 2017 года в цехе ДСП произошел пожар. В результате частично выгорело здание главного корпуса АО "Карелия ДСП", были повреждены 18 единиц оборудования и продукция. В ходе ЧП никто не пострадал, завод остановил работу.

"Режим вынужденного простоя продлен до окончательного восстановления АО "Карелия ДСП". Запуск обновленного производства планируется в октябре 2018 года. <...> Всем работникам, находящимся в простое, сохранены 2/3 заработной платы, соблюдаются все гарантии, определенные трудовым законодательством", - говорится в сообщении.

По данным компании, здания, конструкции и инженерные сети в поврежденных огнем помещениях отремонтированы. В настоящее время продолжается прокладка нового кабеля, идет монтаж оборудования, а также проводится ежегодный капитальный ремонт оборудования всей технологической цепочки.

По данным компании, к капитальному ремонту привлечены работники предприятия. В начале режима простоя списочная численность сотрудников завода была 402 человека, за полгода она уменьшилась до 369 человек. "Даже в условиях вынужденного простоя профессиональное ядро коллектива удалось сохранить. Это стратегически важно для будущего предприятия", - отметил Андрей Кочетков.

Завод АО "Карелия ДСП" расположен в монопрофильном поселке Пиндуши, в котором проживают 4,3 тыс. человек. Предприятие специализируется на производстве ламинированных древесно- стружечных плит. Запуск завода состоялся в 2001 году, проектная мощность предприятия - 110 тыс. кв. м ДСП в год.