Псковские власти выделят 39 млн рублей на погашение долга работникам "Псковавиа"

ТАСС, 27 июня. Власти Псковской области решили направить из бюджета региона 39 млн рублей на погашение долгов по заработным платам работникам компании "Псковавиа". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", которая осуществляла регулярное авиасообщение между Москвой и столицей региона. Псковские власти заявляли о намерении в кратчайшие сроки устранить все замечания федерального агентства и направить в ведомство заявку на снятие ограничений.

"Врио губернатора области Михаилом Ведерниковым принято решение о выделении средств из областного бюджета на погашение задолженностей ОАО "Псковавиа" в объеме 39 млн рублей, в ближайшее время запланировано погашение задолженности по заработной плате в размере 16 млн рублей из областного бюджета", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что "Псковавиа" в настоящее время находится в сложной экономической ситуации. Власти области принимают меры по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности компании, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав работников и финансовое оздоровление компании в целом. При этом, как сообщает пресс-служба, отмечается необходимость повысить эффективность управления компанией, сохранить имущество "Псковавиа" и контроль региона за ее деятельностью.

В настоящее время разрабатывается проект распоряжения администрации области о приватизации компании, на аэродроме ведется вырубка деревьев и кустарника в зонах подхода воздушных трасс, приобретается специализированная техника. Так, в июне для псковского аэропорта Кресты поступил трап, в июле поступит пожарная машина. Также 25 июня в рамках рабочей встречи Ведерникова с руководством авиакомпании "Азимут" была достигнута договоренность о возможном возобновлении регулярного авиасообщения с Москвой уже до конца года.