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Псковские власти выделят 39 млн рублей на погашение долга работникам "Псковавиа"

Экономика и бизнес
27 июня, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В начале апреля Росавиация приостановила летный сертификат компании

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ТАСС, 27 июня. Власти Псковской области решили направить из бюджета региона 39 млн рублей на погашение долгов по заработным платам работникам компании "Псковавиа". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", которая осуществляла регулярное авиасообщение между Москвой и столицей региона. Псковские власти заявляли о намерении в кратчайшие сроки устранить все замечания федерального агентства и направить в ведомство заявку на снятие ограничений.

"Врио губернатора области Михаилом Ведерниковым принято решение о выделении средств из областного бюджета на погашение задолженностей ОАО "Псковавиа" в объеме 39 млн рублей, в ближайшее время запланировано погашение задолженности по заработной плате в размере 16 млн рублей из областного бюджета", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что "Псковавиа" в настоящее время находится в сложной экономической ситуации. Власти области принимают меры по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности компании, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав работников и финансовое оздоровление компании в целом. При этом, как сообщает пресс-служба, отмечается необходимость повысить эффективность управления компанией, сохранить имущество "Псковавиа" и контроль региона за ее деятельностью.

В настоящее время разрабатывается проект распоряжения администрации области о приватизации компании, на аэродроме ведется вырубка деревьев и кустарника в зонах подхода воздушных трасс, приобретается специализированная техника. Так, в июне для псковского аэропорта Кресты поступил трап, в июле поступит пожарная машина. Также 25 июня в рамках рабочей встречи Ведерникова с руководством авиакомпании "Азимут" была достигнута договоренность о возможном возобновлении регулярного авиасообщения с Москвой уже до конца года.

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