Матвиенко предложила подумать над законом о дифференцированном транспортном тарифе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над разработкой законопроекта о дифференцированном транспортном тарифе.

"Транспортные коммуникации действительно имеют ключевое значение для развития страны. Но сегодня уровень тарифов на транспортные услуги препятствует экономическому развитию регионов. Полагаю, что в связи с этим необходимо разработать закон, может быть, о дифференцированном транспортном тарифе. Главный принцип: чем дальше расстояние, тем дешевле становится каждый последующий километр", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных разработке Стратегии пространственного развития РФ.

По ее мнению, это будет способствовать межрегиональным связям, содействовать вовлечению в экономический оборот удаленных территорий, "более привлекательных для бизнеса и для инвесторов".

Спикер Совфеда отметила, что с целью контроля за реализацией Стратегии пространственного развития РФ необходимо определить единый орган. "Сегодня у нас таким главным органом является Минэкономразвития. Я не выступаю за создание каких-то новых министерств, ведомств - это далеко не всегда эффективные решения, но, может быть, создать при президенте некий межведомственный орган по вопросам стратегического управления или наделить дополнительными полномочиями Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Надо подумать", - предложила Матвиенко.