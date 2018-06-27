Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко предложила подумать над законом о дифференцированном транспортном тарифе

Экономика и бизнес
27 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сейчас уровень тарифов на транспортные услуги препятствует экономическому развитию регионов, считает спикер Совфеда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над разработкой законопроекта о дифференцированном транспортном тарифе.

"Транспортные коммуникации действительно имеют ключевое значение для развития страны. Но сегодня уровень тарифов на транспортные услуги препятствует экономическому развитию регионов. Полагаю, что в связи с этим необходимо разработать закон, может быть, о дифференцированном транспортном тарифе. Главный принцип: чем дальше расстояние, тем дешевле становится каждый последующий километр", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных разработке Стратегии пространственного развития РФ.

По ее мнению, это будет способствовать межрегиональным связям, содействовать вовлечению в экономический оборот удаленных территорий, "более привлекательных для бизнеса и для инвесторов".

Спикер Совфеда отметила, что с целью контроля за реализацией Стратегии пространственного развития РФ необходимо определить единый орган. "Сегодня у нас таким главным органом является Минэкономразвития. Я не выступаю за создание каких-то новых министерств, ведомств - это далеко не всегда эффективные решения, но, может быть, создать при президенте некий межведомственный орган по вопросам стратегического управления или наделить дополнительными полномочиями Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Надо подумать", - предложила Матвиенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
6
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
7
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости