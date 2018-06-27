Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека покинули совет директоров En+

Экономика и бизнес
27 июня, 18:17 дата обновления: 27 июня, 18:30 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group, подконтрольной Олегу Дерипаске, с 27 июня покинули еще четыре его участника - Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский. Об этом говорится в сообщении компании.

Смена участников совета директоров группы идет в рамках реализации плана по выводу компании из-под санкций, одобренным ранее. Согласно плану, надо переизбрать совет директоров En+, включив в его часть независимых директоров.

Также с 27 июня в совет одобрены семь новых членов - Тимбу Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции США в отношении "Русала"
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
6
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
7
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости