Четыре человека покинули совет директоров En+

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group, подконтрольной Олегу Дерипаске, с 27 июня покинули еще четыре его участника - Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский. Об этом говорится в сообщении компании.

Смена участников совета директоров группы идет в рамках реализации плана по выводу компании из-под санкций, одобренным ранее. Согласно плану, надо переизбрать совет директоров En+, включив в его часть независимых директоров.

Также с 27 июня в совет одобрены семь новых членов - Тимбу Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.