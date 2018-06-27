Чечня получит на реализацию инвестпроектов 400 млн рублей в 2018 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Субсидии из федерального бюджета в объеме 400 млн рублей будут выделены Чечне в 2018 году на реализацию четырех инвестиционных проектов, включенных в госпрограмму развития Северного Кавказа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минкавказа по итогам встречи главы ведомства Сергея Чеботарева с председателем правительства республики Муслимом Хучиевым, назначенным на этот пост 25 июня.

"В рамках госпрограммы на территории Чечни реализуются четыре приоритетных инвестиционных проекта: строительство второй очереди молочного кластера на 1200 дойных коров, овощехранилища на 4 тыс. тонн и пищекомбината, а также ведутся работы по закладке многолетних насаждений интенсивного типа с системой капельного орошения на площади 300 га. На реализацию данных инвестиционных проектов в 2018 году предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета в объеме 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обсудили развитие региона, участие республики в разработке национальных проектов для повышения социально-экономических показателей Северного Кавказа, а также вопросы национальной политики в республике.

Речь также шла о проблемах в сфере ТЭК и мероприятиях по ликвидации трехсменного обучения. Еще одной темой обсуждения стала подготовка к празднованию в текущем году 200-летия города Грозного и проведении Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который состоится в Грозном в сентябре.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года для софинансирования через госпрограмму было отобрано 14 инвестпроектов, инициаторы которых смогли получить поддержку в размере 40% от стоимости предприятий. Лимит финансирования составляет 500 млн рублей на каждый из семи регионов СКФО.