Wintershall обсудила с властями США санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Немецкая нефтегазовая Wintershall, партнер "Газпрома" в проекте "Северный поток - 2", обсудила с американскими властями санкции в отношении проекта, сообщил ТАСС член правления компании Тило Виланд в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

"Да, одной из целей визита было обсудить "Северный поток - 2" с представителями Капитолия (Конгресс США - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Виланд оценил переговоры как успешные.

"Для меня важно, что мы [с ними] в контакте по проекту. Я был нацелен в большей степени донести преимущества нашего проекта, поскольку на данном этапе он очень сильно политизирован. Моя цель была донести, что цели проекта чисто экономические, в этом смысле встреча была успешной, поскольку нам удалось донести наше видение", - заметил он. В то же время он оставил без комментариев вопросы о том, обсуждались ли возможные санкции против европейских партнеров проекта и какой была позиция американской стороны в этих переговорах.

Конфликт с Данией

Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" будет идти по графику, необходимые для этого разрешения от властей Дании будут получены, считает член правления Wintershall Тило Виланд.

"Я верю в то, что проект будет реализован. Вы знаете, что мы уже получили ряд разрешений. Я уверен, что и Дания не заблокирует, а рано или поздно выдаст разрешение", - заявил он ТАСС.

Накануне премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

Дания - последняя страна, которая еще не выдала разрешение на прокладку газопровода по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне. Соответствующие разрешения уже дали Германия, Россия, Финляндия и Швеция.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.