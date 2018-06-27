"Ростелеком" получил лицензию на создание транкинговой радиосвязи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" получил лицензию на создание сети передвижной радиосвязи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком не исключает возможный выход на рынок услуг транкинговой связи", - пояснила пресс-служба Ростелекома. Также компания сообщила, что уже есть обращения от потенциальных клиентов. Лицензия выдана до июня 2023 года, однако стандарты связи пока еще не определены.

Транкинговая связь используется в работе карет скорой помощи, сервисов такси и автомобилях спецслужб. Большинство отечественных разработок подвижной радиосвязи было использовано в военной сфере.