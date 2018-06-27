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"Ростелеком" получил лицензию на создание транкинговой радиосвязи

Экономика и бизнес
27 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В компании заявили, что у нее уже есть обращения от потенциальных клиентов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" получил лицензию на создание сети передвижной радиосвязи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком не исключает возможный выход на рынок услуг транкинговой связи", - пояснила пресс-служба Ростелекома. Также компания сообщила, что уже есть обращения от потенциальных клиентов. Лицензия выдана до июня 2023 года, однако стандарты связи пока еще не определены.

Транкинговая связь используется в работе карет скорой помощи, сервисов такси и автомобилях спецслужб. Большинство отечественных разработок подвижной радиосвязи было использовано в военной сфере.

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