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Совет директоров Связь-банка обсудит слияние с банком "Глобэкс" 27 июня

Экономика и бизнес
27 июня, 19:27 дата обновления: 27 июня, 20:06 UTC+3

Также на заседании обсудят увеличение уставного капитала Связь-банка

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров Связь-банка в среду, 27 июня, обсудит слияние кредитной организации с банком "Глобэкс".

"О реорганизации ПАО АКБ "Связь-банк" в форме присоединения к нему АО "Глобэксбанка", - говорится в материалах банка к заседанию.

Среди других вопросов - увеличение уставного капитала Связь-банка, а также созыв внеочередного собрания акционеров кредитной организации.

Санатором обоих банков в 2008-2009 годах стал Внешэкономбанк. Госкорпорация пыталась продать их по отдельности, однако этого сделать не удалось. Сообщалось, что Внешэкономбанк не устроили условия продажи. В итоге было решено объединить банки, что оптимизирует затраты на 2,8-3 млрд руб. Процесс может завершиться до конца 2018 года.

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