Совет директоров Связь-банка обсудит слияние с банком "Глобэкс" 27 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров Связь-банка в среду, 27 июня, обсудит слияние кредитной организации с банком "Глобэкс".

"О реорганизации ПАО АКБ "Связь-банк" в форме присоединения к нему АО "Глобэксбанка", - говорится в материалах банка к заседанию.

Среди других вопросов - увеличение уставного капитала Связь-банка, а также созыв внеочередного собрания акционеров кредитной организации.

Санатором обоих банков в 2008-2009 годах стал Внешэкономбанк. Госкорпорация пыталась продать их по отдельности, однако этого сделать не удалось. Сообщалось, что Внешэкономбанк не устроили условия продажи. В итоге было решено объединить банки, что оптимизирует затраты на 2,8-3 млрд руб. Процесс может завершиться до конца 2018 года.