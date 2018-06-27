Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае выросла на 31,8%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в мае 2018 году в годовом выражении выросла на 31,8% и составила 19,5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.

Прибыль за 5 месяцев год к году увеличилась на 73,9%, составив 87,1 млрд руб.

Чистый процентный доход в мае вырос на 8,8%, до 42,1 млрд руб., а в январе-мае его рост составил 5,1%, до 198,6 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 5 месяцев 2018 года и 4,2% в мае 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 5 месяцами 2017 года и увеличившись на 10 б.п. по сравнению с маем 2017 года.

Чистый комиссионный доход составил 38 млрд рублей в январе-мае и 7,6 млрд рублей в мае 2018 года, увеличившись на 12,1% по сравнению с 5 месяцами 2017 года и оставшись без изменений по сравнению с маем 2017 года.

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,7% в мае и на 2,5% с начала года (10,084 трлн рублей по состоянию на 31 мая 2018 года). Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,3% в мае и на 1% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 2% в мае и на 6,8% с начала 2018 года.

Средства клиентов выросли на 2% в мае и на 6% за 5 месяцев 2018 года, до 9,692 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 3,5% в мае и на 3,7% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 0,1% в мае и на 9,5% с начала 2018 года.

По состоянию на 31 мая 2018 года совокупные активы группы ВТБ достигли 13,509 трлн рублей, что на 4,3% больше, чем в конце 2017 года. Достаточность капитала первого уровня на конец мая составила 12,2% против 12,6% в конце прошлого года