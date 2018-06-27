Автокемпинг и спортивно-туристический комплекс начали работу в Псковской области

ТАСС, 27 июня. Спортивно-туристический комплекс и автокемпинг обслуживания транзитных туристов "Раздолье" готовы принимать жителей и гостей региона в Псковской области. При этом реализация проекта еще не завершена, заявленный объем инвестиций составляет еще 135 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Пскове завершается реализация инвестиционного проекта по строительству автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристического комплекса. <…> Комплекс "Раздолье" уже открыт для жителей Псковской области и гостей региона. Но реализация проекта продолжается. Заявленный объем инвестиций 135 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

На данный момент на территории объекта построены два гостиничных комплекса на 34 номера, а также семь коттеджей вместимостью до 8 человек. В "Раздолье" работает веревочный парк с трассами различного уровня сложности, оборудован скейтпарк, площадка для сдачи норм ГТО, беседки, лабиринт и несколько детских и спортивных площадок.

Также в рамках проекта создан автокемпинг для автопутешественников на 67 мест с дополнительными парковочными местами для автокараванов. В нем есть подключение к воде, электричеству, слив отработанных вод, благоустроенные душевые и туалеты, прачечные, кухни.

Проект включен в перечень объектов туристско- рекреационного кластера "Псковский", реализуемого в рамках государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы". С 2015 года проект находится на сопровождении в Агентстве инвестиционного развития региона.