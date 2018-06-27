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Орешкин предложил обсудить идею уплаты НДФЛ по месту жительства, а не работы

Экономика и бизнес
27 июня, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Как заявил министр экономического развития России, такая мера позволит налоговой базе не концентрироваться в крупных городах

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил рассмотреть вопрос об уплате НДФЛ по месту проживания, а не по месту работы. Такое предложение он озвучил выступая на слушаниях в Совете Федерации по развитию программы пространственного развития РФ.

"В качестве одной из идей для обсуждения, одно из предложений, которое может способствовать распространению экономического роста за пределы агломерации - вопрос уплаты налога на доходы физических лиц по месту проживания, а не по месту работы", - сказал Орешкин.

По его мнению, такая мера позволит налоговой базе не концентрироваться в крупных городах и будет способствовать развитию небольших городов, прилегающих к региональным центрам с большей экономической активностью.

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