Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП и ожидает ускорения инфляции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство новый макропрогноз, в котором ухудшило динамику роста ВВП России в 2018-2019 годах, а также заложило более высокие темпы роста инфляции из-за повышения НДС. Об этом журналистам сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, министерство заложило на 2018 год инфляцию на уровне 2,9-3,1% против 2,8% в апрельской версии документа.

Минэкономразвития также оценило влияние повышения НДС с 18% до 20% (планируется с 2019 года) на инфляцию в 1,2 процентного пункта (п.п.), причем 0,2 п.п. добавятся к инфляции уже в текущем году. Основной эффект от повышения налога придется на январь 2019 года. С учетом новых условий прогноз по инфляции на 2019 год повышен с 4% до 4,3%.

Тем не менее ускорение инфляции в 2019 году на пике не превысит 4,5% в годовом выражении, считают в Минэкономразвития.

Ускорение инфляции скажется на доходах населения, подчеркнул источник в правительстве, но не озвучил прогноз министерства по динамике реальных располагаемых доходов. Вместе с тем ведомство сохранило прогноз по росту реальных заработных плат в текущем году на уровне 6,3% и немного понизило прогноз на 2019 год - с 1,3% до 1%.

ВВП будет расти медленнее

Прогноз роста ВВП России в 2018 году ухудшен до 1,9% с 2,1% в апрельской версии, а в 2019 году - до 1,4% с 2,2%.

Вместе с тем Минэкономразвития повысило прогноз по росту промпроизводства в 2018 году с 1,7% до 2,5%. Рост показателя в 2019 году ожидается не ниже 2%.

Минэкономразвития ожидает, что после адаптации к новым условиям - повышению НДС до 20% и оттоку капитала с развивающихся рынков - рост ВВП активизируется и в 2020 году превысит 2%, а в 2021 будет около 3%. Это означает, что министерство верит в достижение поставленной президентом РФ цели по достижению темпов роста экономики России выше среднемировых к 2024 году (к этому сроку среднемировой показатель, по прогнозам ведомства, составит 3-3,5%).

"Реализация инвестиционных мер позволит, начиная с 2020 года, темпам роста инвестиций подняться выше 6% и экономическому росту постепенно выйти на уровень выше 3% с 2021-2022 года", - пояснил источник.

Нефть дороже, рубль слабее

Согласно новой версии макропрогноза, среднегодовой курс рубля к доллару в 2018 году может составить 61 рубль за доллар против 58,6 рубля, ожидавшихся в апреле. Прогноз по курсу на конец года составляет около 62 рублей за доллар (ранее - 58,8 рубля).

При этом министерство не видит оснований для значительного ослабления курса рубля в 2019-2020 годах и ожидает около 63-64 рублей за доллар.

Среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году заложена на уровне $69,3 за баррель против $61,4 в апрельском варианте. Однако весной не были пересмотрены показатели на 2019-2020 годы. Таким образом, теперь Минэкономразвития ожидает, что среднегодовая цена на нефть в 2019 году составит $63,4 за баррель, а к 2024 году снизится до $53,5 за баррель.

Снижения оттока капитала до нуля

Несмотря на то, что в апреле Минэкономразвития резко ухудшило ожидания по оттоку капитала из РФ в 2018 году - с $7 млрд до $33 млрд, в новом прогнозе заложен более оптимистичный показатель - $25 млрд.

Министерство ожидает, что в последующие годы отток капитала будет падать и к 2024 году показатель достигнет минимальных значений, близких к нулю.

При этом рост инвестиций в основной капитал в РФ в текущем году заложен на уровне 3,5% против 4,8% в апрельском варианта, в 2019 году - 3,1% против 5,6%.