Совет директоров "Россетей" 27 июня рассмотрит вопрос об изменении доли ФСК в "Интер РАО"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" на заседании 27 июня рассмотрит вопрос об определении позиции компании по вопросу изменения доли дочерней "Федеральной сетевой компании" (ФСК) в "Интер РАО". Об этом говорится в сообщении "Россетей".

Решение о проведении заседания совета директоров с соответствующим вопросом в повестке было принято 27 июня.

Кроме того, вопрос о прекращении участия "Русгидро" в других организациях будет рассмотрен 27 июня. В "Русгидро" не пояснили, о выходе из каких организациях на заседании будет идти речь.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро". По данным газеты "Коммерсантъ", ФСК продаст только 10% из своей доли, акции будут распределены между "Интер РАО Капиталом", контролирующим квазиказначейский пакет "Интер РАО", и ИК "Регион". Также "Интер РАО Капитал" купит весь пакет - 4,9% акций - у "Русгидро", потратив в целом более 39 млрд руб. После этих сделок казначейский пакет акций "Интер РАО" составит 29,8%.

"Коммерсантъ" со ссылкой на одного из собеседников отмечает, что директива по сделке с ФСК подписана 13 июня, директива по "Русгидро" еще на согласовании.