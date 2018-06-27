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Болтон не исключил приезда Трампа на ВЭФ

Экономика и бизнес
27 июня, 20:21 дата обновления: 27 июня, 20:46 UTC+3

Ранее сообщалось, что на Восточный экономический форум может приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не знает, приедет ли Дональд Трамп на Восточный экономический форум (ВЭФ), хотя это, по его мнению, возможно. Соответствующий вопрос был задан Болтону в среду на пресс-конференции.

"Я не знаю ответа на этот вопрос, хотя это возможно", - сказал он.

Ожидается, что на ВЭФ приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также прибудет делегация из КНДР. Приглашение на ВЭФ получил и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. При этом некоторые СМИ сообщали, что на форум может приехать и сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как отметил Болтон, работа с КНДР по вопросам денуклеаризации после встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре пойдет быстро. "Я ожидаю, что вслед за встречей с Сингапуре дискуссии с КНДР по денуклеаризации будут развиваться быстро", - сказал он.

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Темы
ВЭФ-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Болтон, Джон Трамп, Дональд
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