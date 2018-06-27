Эксперты предложили перенести рост коммунальных тарифов на начало года из-за повышения НДС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты отрасли жилищно-коммунального хозяйства предлагают перенести повышение коммунальных тарифов с 1 июля 2019 года на 1 января, чтобы не допустить роста убытков поставщиков коммунальных услуг после планируемого повышения НДС с 18% до 20% с начала 2019 года. Соответствующее письмо на имя главы Минстроя РФ Владимира Якушева направила ассоциация "ЖКХ и городская среда", сообщил ТАСС руководитель ассоциации, глава комиссии по ЖКХ при экспертном совете правительства РФ Алексей Макрушин.

"Возможно, наиболее простым способом решения проблемы является повышение тарифов на величину увеличения налога на добавленную стоимость уже с 1 января 2019 года", - говорится в письме (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен вырасти больше, чем на 4%, данный уровень определен прогнозом Минэкономразвития.

"Согласно законодательству Российской Федерации, повышение тарифов на коммунальные ресурсы возможно осуществить только с 1 июля соответствующего года. Таким образом, при повышении налога на добавленную стоимость за первое полугодие 2019 года у организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих потребителям услуги на сумму 4,5 трлн рублей в год, сформируются прямые убытки, размер которых можно оценить в 45 млрд рублей", - также говорится в письме.

Организации, закупающие топливо и электроэнергию на свободных рынках, окажутся в наиболее затруднительной ситуации из-за возможного повышения НДС, указывается в документе.

В результате налоговой индексации объем долгов в жилищно-коммунальном хозяйстве может вырасти с 1,3 трлн рублей до 1,5 трлн рублей, указывается в документе. Компенсация выпадающих расходов потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные ресурсы на 2% с начала 2019 года в дополнение к запланированному росту на 4%, резюмируют авторы письма.