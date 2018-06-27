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Правительство подготовило директиву о продаже "Русгидро" и ФСК пакета "Интер РАО"

Экономика и бизнес
27 июня, 20:40 дата обновления: 27 июня, 21:05 UTC+3

Ранее СМИ сообщали о том, что "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило директивы о продаже "Русгидро" и Федеральной сетевой компанией (ФСК, входит в "Россети") долей в "Интер РАО". Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.

ФСК владеет 18,57% в "Интер РАО", "Русгидро" - 4,92%. Ранее СМИ сообщали о том, что "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе своих пакетов у ФСК и "Русгидро". По данным газеты "Коммерсантъ", ФСК продаст только 10% из своей доли, акции будут распределены между "Интер РАО Капиталом", контролирующим квазиказначейский пакет "Интер РАО", и ИК "Регион". Также "Интер РАО Капитал" купит весь пакет у "Русгидро".

В "Россетях" (владеет ФСК) и "Русгидро" ТАСС не прокомментировали, получена ли компаниями правительственная директива на продажу пакета в "Интер РАО". В Минэнерго также оперативно не ответили на запрос.

Но вечером среды "Россети" и "Русгидро" сообщили о созыве совета директоров обеих компаний на заседания 27 июня. В повестку заседания совета директоров "Россетей" включен вопрос об определении позиции компании по вопросу изменения доли ФСК в "Интер РАО". В повестку заседания совета директоров "Русгидро" - вопрос о прекращении участия "Русгидро" в других организациях. В "Русгидро" не пояснили, о выходе из каких организаций будет идти речь на заседании.

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