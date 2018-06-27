Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия хищению денежных средств. Документ, который опубликован в среду на официальном портале правовой информации, в частности, наделяет банки правом приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения такой операции без согласия плательщика.

Законом создается правовой механизм, противодействующий хищению денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а также на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств.

Согласно закону, банк сможет приостановить исполнение операции по переводу денег на срок не более двух рабочих дней. Кроме того, операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры будут обязаны противодействовать осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России, направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Как отмечается в заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, реализация положений закона позволит снизить количество несанкционированных операций, совершаемых с использованием ДБО, сократить возможности хищения денежных средств с платежных инструментов граждан, а также предотвратить потери кредитных организаций со счетов юридических и физических лиц.