Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда. Закон опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней.

Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Закон является сопутствующим к резонансному закону об анонимайзерах, принятому летом 2017 года. Он запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.