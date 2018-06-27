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Помпео: США пытаются убедить союзников в Европе отказаться от "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
27 июня, 23:02 дата обновления: 27 июня, 23:37 UTC+3

Глава Госдепа считает, что в случае реализации планов строительства газопровода у "россиян появится еще больше возможностей оказывать политическое влияние" на все страны Европы

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Мы [США] активно вовлечены в усилия по убеждению европейских правительств и компаний в том, что усиление зависимости в области энергетики от России несовместимо с тем, чего мы пытаемся добиться, противодействуя России", - сказал он.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

По словам Помпео, США "дали ясно понять, что нельзя позволить, чтобы у россиян [в случае реализации проекта "Северный поток - 2"] появилось еще больше возможностей по оказанию политического влияния не только на Германию, но и на всю Европу".

Администрация Трампа и члены Конгресса США уже не раз утверждали, что американские союзники и партнеры в Европе "окажутся в еще большей зависимости от Москвы", если этот газопровод будет введен в строй. Вашингтон считает, что это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. "Северный поток - 2" подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе", через территорию которых осуществляется транзит газа, заявлял, в частности, Госдепартамент.

Многие эксперты считают, что Вашингтон, предпринимая попытки заблокировать "Северный поток - 2", стремится "продавить" поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних карательных мер в отношении фирм, согласившихся принять участие в строительстве "Северного потока - 2".

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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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