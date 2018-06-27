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Презентация экономического потенциала Москвы прошла в Брюсселе

Экономика и бизнес
27 июня, 23:37 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 27, июня. /ТАСС

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин представил участникам презентации крупные проекты в сферах транспорта, строительства и других

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БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Презентация экономического потенциала Москвы состоялась в среду в Брюсселе в рамках Дней экономики российской столицы, которые впервые проходят в Бельгии и Люксембурге с 25 по 30 июня. В мероприятии приняли участие представители посольства РФ и московского правительства, которые отметили позитивную динамику в развитии двусторонних связей.

"Для нас это большая честь, у нас впервые проходят Дни Москвы в Бельгии, в нескольких городах, вчера в Льеже, сегодня в Брюсселе, завтра будет Антверпен. Мы искреннее рады, что в России работают сотни бельгийских предприятий, они представлены в Москве, у нас очень тесное сотрудничество в различных отраслях. Надеемся, что эта конференция послужит своеобразной платформой для установления отношений", - сказал руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, выступая на презентации.

Он представил участникам презентации крупные проекты в сфере транспорта, строительства, благоустройства, спорта, образования, экологии, которые осуществляются московскими властями. Кроме того, в ходе конференции состоялась церемония открытия выставки марок коллекции Анатолия Карпова, посвященной Москве.

По мнению гендиректора Валлонского агентства экспорта и инвестиций (AWEX) Шанталь де Блё, в транспортной сфере Москвы произошли "невероятные изменения". "Изменения в сфере транспорта в Москве невероятные, по сравнению с тем, что я видела в прошлый раз", - сказала она.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин отметил, в свою очередь, что, несмотря на стремительно меняющуюся обстановку в мире, отношения между РФ и ЕС остаются очень важными на международной арене. "Мы понимаем, что много вещей меняется сейчас в мире, но неизменным остается то, что РФ и ЕС являются основными игроками на европейском континенте, и состояние их отношений продолжает оставаться важным фактором", - сказал он, отметив, что это понимание наблюдается, в частности, среди бельгийских деловых кругов.

"За три первых месяца этого года рост взаимной торговли между РФ и Бельгией, согласно статистическим данным, составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил посол, добавив, что налаживание связей между регионами обеих стран также играет важную роль в поддержании динамики сотрудничества.

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