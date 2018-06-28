Кабмин обсудит онлайн-учет данных о трудовой деятельности работников и ряд законопроектов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство на заседании в четверг обсудит учет данных о трудовой деятельности работников в электронном виде, а также блок законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В повестке дня заседания значатся шесть законопроектов. Один из них снимает запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию автогражданской ответственности, а также уравнивает в статусе страховые полисы ОСАГО, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, и полисы в виде электронного документа. Еще один законопроект создает условия для вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе бывших промышленных зон, в целях комплексного и устойчивого развития населенных пунктов, в границах которых они расположены.

Два законопроекта, которые рассмотрит 28 июня кабмин, вносят поправки в закон о ценных бумагах. Один из них призван эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Второй документ направлен на обеспечение возможности включения прав требования, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Предлагаемые этим законопроектом изменения позволят банкам увеличивать объемы и снижать ставки ипотечного кредитования за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке.

Кабинет министров обсудит и законопроект, который в связи с неоправданно высокими затратами исключает из сферы действия закона о приватизации госимущества изъятые или конфискованные суда, ранее занятые незаконной добычей водных биоресурсов и по решению суда обращенные в собственность государства. Наконец, члены правительства рассмотрят проект закона о ратификации соглашения с Латвией, снимающего ограничения по суммарному сроку пребывания граждан двух стран на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и отменяющий необходимость проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.

В завершение заседания правительство распределит ассигнования на оплату труда и возведение дорожной инфраструктуры. Так, предлагается в этом году распределить 3,2 млрд рублей на повышение оплаты труда работников организаций и учреждений бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Кроме того, Кемеровской области предлагается выделить 1 млрд рублей из резервного фонда правительства для завершения строительства автомобильной дороги от Новосибирска (Новосибирская область) до Юрги (Кемеровская область) на участке от Ленинска-Кузнецкого до Кемерова.