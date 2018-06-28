Частные инвесторы недовнесли в "Автодор" за семь лет 238 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Счетная палата подсчитала, что за 2010-2017 годы ГК "Автодор" не смогла привлечь более 65% планировавшихся частных инвестиций в строительство дорог на сумму 238 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте контрольного ведомства.

"За 2010-2017 годы госкомпания не обеспечила привлечение внебюджетных средств на общую сумму 238 млрд рублей, или 65,5% от планового объема (363,6 млрд рублей), установленного программой деятельности ГК "Автодор", - говорится в опубликованных итогах "Мониторинга строительства (реконструкции) автомобильных дорог федерального значения, передаваемых в доверительное управление". При этом объем привлеченных собственных и заемных средств инвесторов (концессионеров) составил 28,66 млрд рублей, или только 23% от плана.

"Госкомпанией неэффективно решается задача по привлечению внебюджетных инвестиций на строительство автомобильных дорог", - считают аудиторы Счетной палаты. При этом, отсутствие расходов собственных средств инвесторов и концессионеров при реализации инвестпроектов не соответствует принципу государственно-частного партнерства и перекладывает риски по его реализации исключительно на государство.

Основную причину аудиторы видят в переносе сроков проектов. Выборочный анализ ряда проектов показал, что при неоднократном переносе сроков привлечения инвестиций они в итоге приходились на завершающий год реализации объекта.

Это же является причиной недополучения сборов с платных дорог. По расчетам Счетной палаты, из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию платных участков "Автодор" недополучил за 2010-2016 годы 5,59 млрд рублей. Впрочем, в 2017 году протяженность платных участков составила 815,6 км, превысив плановые 794,1 км. Это позволило "Автодору" перевыполнить план по сборам: 8,9 млрд рублей вместо 8,6 млрд рублей. Но, как отмечают в Счетной палате, сделать это удалось только за счет корректировки плана правительством.

В ходе проведения анализа аудиторы также отметили ежегодный рост объема незавершенного строительства, который на 1 января 2018 года составил 381,84 млрд рублей по 154 объектам, увеличившись за год более чем на 100 млрд рублей. Но часть этих объектов уже давно построены. Участки общей протяженностью 301,5 км используются еще с 2013 года. Но разрешения на их ввод в эксплуатацию нет из-за нерешенности земельных вопросов.

По данным Счетной палаты, ГК "Автодор" на 1 января 2018 года управляет 2937 км федеральных автодорог. При этом субсидии из бюджета компании за 2010-2017 годы составили 564,54 млрд рублей или 95,4 % от запланированного.