В Шанхае на Всемирном мобильном конгрессе откроется российская экспозиция

ШАНХАЙ, 28 июня. /ТАСС/. Церемония открытия российского стенда состоится в четверг на проходящем в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai). Российские компании уже ранее принимали участие в этой выставке, однако в этом году отечественный стенд впервые организован Российским экспортным центром (РЭЦ), который занимается поддержкой и продвижением экспорта, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции российских компаний.

Под единым стендом РЭЦ в одном из павильонов Шанхайского нового международного выставочного центра в районе Пудун собраны 15 компаний из РФ, которые привезли на это ведущее отраслевое мероприятие свои уникальные продукты и решения, способные конкурировать с зарубежными аналогами. Подобные выставки дают возможность не только получить выход на азиатский и другие рынки, но и обменяться мнениями по основным тенденциям развития мобильных технологий с ведущими мировыми игроками отрасли.

Программа и состав экспозиции

В число компаний из РФ, которые продемонстрируют на выставке свои наработки, входят Altarix, Open Mobile Platform, TightVideo, InfiNet Wireless, "ОКБ Авиарешения", Fibrum, Gridfore, DMTel, DRAGONLE (международное подразделение компании "Учи.ру"), Texcel, Inc., Cognitive Pilot, SkyDNS, Svetofor Group, Expasoft и OS Group.

Деловая программа российских компаний на выставке предусматривает встречи с зарубежными коллегами, потенциальными партнерами и покупателями, участие в общих мероприятиях выставки, семинарах и различных отраслевых сессиях. В церемонии открытия примут участие и официальные лица, в частности, представители генконсульства РФ в Шанхае, РЭЦ; состоится серия презентаций российской продукции и встреч с зарубежными участниками выставки, на которых будут рассмотрены перспективы сотрудничества в телекоммуникационной сфере.

Презентации участников

Посетители российской экспозиции смогут ознакомиться с технологическими новинками в таких сферах, как разработка искусственного интеллекта, управление и оптимизация больших баз данных, широкополосная беспроводная связь, оптимизация бизнес-процессов операторов мобильной связи.

Компания "ОКБ Авиарешения", например, продемонстрирует первый тяжелый беспилотный летательный аппарат для сельхозавиации, способный поднимать грузы до 250 кг и развивать скорость до 350 км в час при нагрузке в 50 кг. Беспилотник можно применять для распыления химии и реагентов, мониторинга состояния посевных площадей. БПЛА при этом способен работать в трудных климатических условиях северного региона.

Компания "Альтарикс" покажет мобильное автоматизированное рабочее место. Данная система позволяет автоматизировать контроль активности сотрудников в рамках их должностных обязанностей. Сама компания специализируется на разработке высоконагруженных инфраструктурных IT-проектов, мобильных сервисов и мультиплатформенных приложений для государственных и коммерческих организаций.

Компания "Тексел", занимающаяся разработкой программного обеспечения и производством профессиональных 3D-сканеров для получения 3D-моделей людей и крупногабаритных объектов, представит на выставке не имеющий аналогов в мире программно-аппаратный комплекс 3D-сканнер Portal.

В первый день работы выставки, 27 июня, подконтрольная "Ростелекому" российская Open Mobile Platform подписала с китайской компанией Shenzhen Water World меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в разработке новых мобильных устройств на базе операционной системы Sailfish Mobile OS.

MWC Shanghai

Всемирный мобильный конгресс, участие в котором в этом году принимают свыше 550 компаний из более чем 100 стран, продлится до 29 июня. Данное мероприятие посещают не только профессионалы мобильного сектора и смежных отраслей, но и простые потребители. Организаторы выставки считают, что число посетителей в этом году может превысить 60 тыс. человек.

MWC Shanghai в 2018 году проходит под девизом "Открой для себя лучшее будущее". Выставочная площадь охватывает семь павильонов, в которых размещаются не только отдельные стенды компаний, но и целые национальные экспозиции с инновационными продуктами, услугами и технологиями, формирующими будущее мобильных устройств и всей мобильной индустрии. Речь идет о мобильных телефонах, сетевой инфраструктуре, программном обеспечении, разработке мобильных приложений, открытых мобильных системах, мобильном интернете и других наработках на рынке IT и телекоммуникаций.

Лозунг "Открой для себя лучшее будущее" был выбран организаторами не случайно. За 20 лет развития мобильной связи она охватила две трети населения планеты и составляет сейчас порядка 5% от всего мирового ВВП. В ближайшие 20 лет, подчеркивается в материалах организаторов мероприятия, мобильная индустрия дает человечеству шанс на лучшее будущее в плане сокращения неравенства, упрощения доступа к образованию и информации.

Выступивший накануне на церемонии открытия выставки генеральный директор Ассоциации GSM (GSMA) Матс Гранрид обратил внимание аудитории на то, что в ближайшие годы основными направлениями дальнейшего развития мобильной индустрии станут внедрение стандарта связи нового поколения 5G и более активное использование технологий искусственного интеллекта, которые изменят привычные способы общения и взаимодействия между людьми. По его словам, в настоящее время мобильный мир вступает в эпоху "интеллектуального подключения", когда технологии выходят на такой уровень развития, что абсолютно все вещи становятся связанными между собой.

Мероприятия выставки

За три дня работы выставки в ее рамках пройдет масса мероприятий и презентаций, связанных, к примеру, с технологиями стандарта связи 5G, интернетом вещей, облачными технологиями в телекоммуникационной сфере, искусственным интеллектом и прочими направлениями в данной отрасли.

Специальные программы партнеров конгресса позволят участникам выставки познакомиться с ведущими компаниями в данной отрасли. Каждая из таких программ, разработанная лидерами мировой мобильной индустрии, охватывает целый ряд направлений, связанных с отраслевыми идеями, решениями для компаний, запуском новых продуктов, демонстрациями, тематическими исследованиями и семинарами.

Одной из наиболее значимых экспозиций выставки станет "умный город". Ее активно поддерживает как администрация Шанхая, так и центральные китайские ведомства. Проведенные в рамках данной экспозиции мероприятия будут сосредоточены вокруг выстраивания взаимодействия между Китаем и европейскими странами в построении высокотехнологичных "умных городов".

О Всемирном мобильном конгрессе

Всемирный мобильный конгресс организует в различных странах Ассоциация GSM (GSMA), которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет около 800 операторов из порядка 300 компаний в общую индустриальную экосистему. В их числе производители мобильных телефонных устройств и программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет-компании, а также представители смежных отраслей индустрии. Ассоциация организует на различных площадках по всему миру крупные отраслевые конгрессы и профильные конференции. Ее штаб-квартира находится в Лондоне.