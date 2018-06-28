Кадыров: Сечин планирует посетить Чечню для закладки капсулы под строительства завода

ТАСС, 28 июня. Глава "Роснефти" Игорь Сечин посетит Чечню для закладки капсулы под строительство битумного завода. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в интервью газете "Известия".

"У нас есть договоренность с "Роснефтью" о том, что в республике будет построен битумный завод. Это выгодное решение. Сейчас уже подписаны все соглашения, и Игорь Сечин при своей высокой занятости обращает на нас внимание. Думаю, в ближайшее время он приедет в Чечню, мы заложим капсулу и начнем строительство", - сказал Кадыров.

В марте 2017 года СМИ сообщили, что "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо Грозненского НПЗ мощностью 1 млн тонн нефти в год, восстановления которого глава республики Рамзан Кадыров добивается с 2010 года. Утверждалось, что "Роснефть" сочла нерентабельным строительство НПЗ, Минэнерго РФ поддержало позицию компании.