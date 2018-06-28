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Кадыров: Сечин планирует посетить Чечню для закладки капсулы под строительства завода

Экономика и бизнес
28 июня, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В республике планируется построить битумный завод

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ТАСС, 28 июня. Глава "Роснефти" Игорь Сечин посетит Чечню для закладки капсулы под строительство битумного завода. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в интервью газете "Известия".

"У нас есть договоренность с "Роснефтью" о том, что в республике будет построен битумный завод. Это выгодное решение. Сейчас уже подписаны все соглашения, и Игорь Сечин при своей высокой занятости обращает на нас внимание. Думаю, в ближайшее время он приедет в Чечню, мы заложим капсулу и начнем строительство", - сказал Кадыров.

В марте 2017 года СМИ сообщили, что "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо Грозненского НПЗ мощностью 1 млн тонн нефти в год, восстановления которого глава республики Рамзан Кадыров добивается с 2010 года. Утверждалось, что "Роснефть" сочла нерентабельным строительство НПЗ, Минэнерго РФ поддержало позицию компании.

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