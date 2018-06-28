Глава Росатома заявил, что Франция и Россия верят в будущее ядерного сектора

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Россия и Франция успешно развивают сотрудничество в ядерной сфере и уверены в хороших мировых перспективах этого сектора. Такое мнение высказал глава Росатома Алексей Лихачев в интервью, опубликованном в четверг французской газетой Le Figaro.

"С Францией мы поддерживаем партнерские отношения в самых разных регионах мира. Но в то же время Росатом имеет тесные двусторонние связи с такими французскими корпорациями как EDF, Orano, Framatome и Schneider Electric", - сказал Лихачев. Он подчеркнул, что "и Франция, и Россия верят в успешное будущее атомной отрасли".

"Также у Росатома есть совместное предприятие с [французской машиностроительной корпорацией] Alstom, производящее турбины, предназначенные как для российского рынка ядерного оборудования, так и для экспорта в другие страны, в частности, в Турцию, Финляндию и Венгрию. Благодаря этим договорам объем контрактов с нашим французским партнером равен примерно €7 млрд. От каждого ядерного реактора, построенного Росатомом, доля для французского ядерного сектора составляет до €1 млрд, в частности, благодаря контрактам на поставку такого оборудования как турбины и системы их управления и контроля", - сообщил глава российской корпорации.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с французской корпорацией EDF, Лихачев отметил, что оно "с успехом осуществляется по программе обеспечения продления срока эксплуатации АЭС "Козлодуй" в Болгарии". "Мы располагаем большими экспертными знаниями, но в то же время у нас большой интерес вызывает французская программа модернизации реакторов с целью продления сроков их эксплуатации", - сказал Лихачев. Он добавил, что с французской стороной по данной сфере ведутся переговоры.

Важный документ

Лихачев сообщил, что в среду с EDF был подписан "важный Меморандум о взаимопонимании в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ". "Мы намерены осуществлять совместные разработки в сфере систем управления жизненным циклом оборудования, а также в сферах цифровизации и моделирования, аддитивных технологий, по ряду аспектов [разработки и создания] реакторов на быстрых нейтронах", - сказал он. Также, по его словам, Россия и Франция сотрудничают в разработке и испытаниях реакторов четвертого поколения.

"В ходе визита в Санкт-Петербург в мае президента Франции Эмманюэля Макрона мы подписали с французским Комиссариатом по атомной энергии "Стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии", охватывающем большое число сфер", - напомнил Лихачев. Он отметил, что предусмотренные документом разработки технологий реакторов четвертого поколения и реакторов на быстрых нейтронах "повышают уровень безопасности, исключая возможность "классических" инцидентов. Также они "обеспечивают такое важное преимущество как возможность многократного использования топлива - а значит, тем самым снижают потребности в хранении ядерных отходов".

Секрет успеха

Отвечая на вопрос, на чем основывается успех Росатома на международном рынке ядерных технологий, Лихачев сказал: "Этому есть три главные причины. Первая связана с нашей историей: мы создали мощную ядерную промышленность, которая сумела преодолеть трудности, возникавшие на ее пути". "Во-вторых, в начале XXI века президент России Владимир Путин принял решение сгруппировать все компании отрасли, и теперь Росатом является единственной корпорацией в мире, располагающей всей производственно-технологической цепочкой, от добычи урана до обработки отходов, не говоря уж об эксплуатации АЭС".

Третий фактор, по словам главы Росатома, заключается в том, что возглавляемая им корпорация "руководствуется на международном уровне стратегией, предусматривающей сотрудничество с иностранными партнерами, в частности, французскими".