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"Ъ": Толмачево может стать крупнейшим региональным аэропортом в РФ

Экономика и бизнес
28 июня, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

К 2023 году планируется построить новый терминал, площадь которого составляет 100 тыс. кв. м

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Новосибирский аэропорт Толмачево

Новосибирский аэропорт Толмачево

© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Новый терминал, площадь которого составит 100 тыс. кв. м, построят в новосибирском аэропорту Толмачево. Таким образом, аэропорт может стать крупнейшим по площади региональным аэропортом России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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Генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич рассказал, что новый терминал внутренних линий, площадь которого составит около 100 тыс. кв. м, планируется построить к 2023 году. Управляющий воздушной гаванью холдинг "Новапорт" может вложить в проект 15 млрд рублей.

"Объем этапов и сроки могут быть скорректированы с учетом того, что в 2023 году в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд и необходимо будет заранее обеспечить прием большего количества пассажиров",- рассказали изданию в пресс-службе аэропорта. Параметры проекта определят в июле.

Ранее акционеры аэропорта планировали перестроить уже существующий терминал. "В Толмачево доля трансферных пассажиров достигла 20%, тогда как в 2012 году составляла всего 4%", - пояснил изменение планов Янкилевич. По расчетам генерального директора, указанная доля продолжит расти, а к 2023 году сможет достичь 50%.

Аэропорт Толмачево в Новосибирске - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 1,8 тыс., на международных - 1,3 тыс. пассажиров в час. В 2017 году аэропорт обслужил 5 млн пассажиров - на 900 тыс. больше, чем в 2016 году. Пассажиропоток аэропорта Толмачево по итогам января - мая 2018 года составил 2,04 млн человек, более чем на 20% превысив показатели 2017 года.

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