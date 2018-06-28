"Ъ": Толмачево может стать крупнейшим региональным аэропортом в РФ

ТАСС, 28 июня. Новый терминал, площадь которого составит 100 тыс. кв. м, построят в новосибирском аэропорту Толмачево. Таким образом, аэропорт может стать крупнейшим по площади региональным аэропортом России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич рассказал, что новый терминал внутренних линий, площадь которого составит около 100 тыс. кв. м, планируется построить к 2023 году. Управляющий воздушной гаванью холдинг "Новапорт" может вложить в проект 15 млрд рублей.

"Объем этапов и сроки могут быть скорректированы с учетом того, что в 2023 году в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд и необходимо будет заранее обеспечить прием большего количества пассажиров",- рассказали изданию в пресс-службе аэропорта. Параметры проекта определят в июле.

Ранее акционеры аэропорта планировали перестроить уже существующий терминал. "В Толмачево доля трансферных пассажиров достигла 20%, тогда как в 2012 году составляла всего 4%", - пояснил изменение планов Янкилевич. По расчетам генерального директора, указанная доля продолжит расти, а к 2023 году сможет достичь 50%.

Аэропорт Толмачево в Новосибирске - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 1,8 тыс., на международных - 1,3 тыс. пассажиров в час. В 2017 году аэропорт обслужил 5 млн пассажиров - на 900 тыс. больше, чем в 2016 году. Пассажиропоток аэропорта Толмачево по итогам января - мая 2018 года составил 2,04 млн человек, более чем на 20% превысив показатели 2017 года.