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В моногороде Кузбасса построят центр техподдержки ОАО "БелАЗ"

Экономика и бизнес
28 июня, 5:03 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, июня. /ТАСС

Центр будет располагаться на участке в 21 га

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КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в СНГ центров по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники "БелАЗ" будет построен в моногороде Белово Кемеровской области, сообщил ТАСС врио губернатора региона Сергей Цивилев.

"У нас будет строиться в Белово большой центр, мы уже дали территорию, по ремонту, а потом в дальнейшем и по сборке "БелАЗов", один из крупнейших [центров] в СНГ", - сказал он. В администрации Белова ТАСС уточнили, что инвестором проекта по созданию в регионе центра технической поддержкой выступает компания "БелАЗ-24" - официальный представитель ОАО "БелАЗ".

"Планируемый объем инвестиций - 500 млн рублей, окончание строительства - 2019 год. Центр будет располагаться на участке в 21 га. Общая площадь строений около 10 тыс. кв. метров. Здесь создадут около 250 рабочих мест, налоговые отчисления от работы центра оцениваются в 400 млн рублей", - уточнили в горадминистрации.

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, где добывается около 60% всего отечественного угля. Здесь работают 42 шахты и 51 разрез, а также 54 обогатительные фабрики и установки. Автосамосвалы используются как для транспортировки угля, так и горной массы.

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