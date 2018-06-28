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Кабмин включил в федеральный перечень еще две автомобильные дороги

Экономика и бизнес
28 июня, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Отмечается, что автотрасса, проходящая через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области обеспечивает подъезд к космодрому Плесецк

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении автомобильной дороги, проходящей через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области, а также трассы в Хабаровском крае в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Подписанным постановлением в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения включены автомобильные дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок и Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении. После включения этих дорог в указанный перечень протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения увеличится более чем на 1333 км.

Отмечается, что автотрасса, проходящая через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области обеспечивает подъезд к космодрому Плесецк от федеральных трасс М-8 "Холмогоры", Р-21 "Кола" и А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", а также соединяет административные центры субъектов Федерации - города Санкт-Петербург и Архангельск. Хабаровская трасса протяженностью более 678 км обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань для связи с Сахалином и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Включение этих автомобильных дорог в перечень и последующая их передача в федеральную собственность позволят улучшить их техническое состояние, повысить качество обслуживания участников дорожного движения, его безопасность, сократить транспортные расходы при перевозке грузов и пассажиров", - говорится в пояснительной записке.

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