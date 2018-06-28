Минкоммерции КНР: повышение пошлин в США приведет к ответным контрмерам Китая

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Власти КНР намерены дать решительный ответ на повышение пошлин США в отношении китайской продукции. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Китайская сторона прибегнет ко всем необходимым комплексным мерам, это касается как качественной составляющей, так и количественного фактора. Мы будем решительно отстаивать свои национальные интересы", - отметил он, отвечая на вопрос западного журналиста.

Гао Фэн подчеркнул, что Пекин продолжит внимательно следить за всеми шагами Вашингтона, касающимися вопросов международной торговли и инвестиций. Он добавил, что одновременно Китай продолжит последовательно проводить внешнюю политику по увеличению степени экономической открытости страны в отношении других государств.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей американской интеллектуальной собственности и технологий", а также "несправедливой торговой политикой" КНР, Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины в отношении товаров из Китая на сумму $50 млрд. Новые меры распространятся на китайскую продукцию и услуги стоимостью $34 млрд уже с 6 июля. Сроки введения аналогичных денежных сборов применительно к еще более чем 280 наименованиям китайских товаров на сумму $16 млрд будут оглашены позже.