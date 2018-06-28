Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На улучшение экологии Мурманской области за год направили 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 9:08 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, июня. /ТАСС

Больше всего экологии региона вредят горнодобывающие предприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей было направлено за год на экологические проекты в Мурманской области в рамках принятой в регионе госпрограммы. Об этом сообщил в четверг прокурор региона Василий Щербаков на совещании по природоохранной деятельности в Иркутске с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.

"Для предотвращения негативного воздействия в регионе принята госпрограмма, предусматривающая мероприятия по обращению с отходами и ликвидацию накопленного экологического ущерба. В 2017 году на них направлено около 1 млрд рублей", - сказал прокурор.

Он отметил, что реализация природоохранных мероприятий на арктической территории имеет особое значение. По его данным, сильное воздействие на экологию оказывают горнодобывающие предприятия. Всего в Мурманской области 36 действуют недропользователей федерального значения, открыто более 60 крупных месторождений минерального сырья. "Недропользователи оказывают значительное воздействие на природу, в том числе акватории Белого и Баренцева морей", - сказал Щербаков.

При этом горнодобывающие предприятия выделяют значительные средства на повышение экологичности производства. На Кольской ГМК "Норникеля" проводится проект утилизации солевого стока, который позволяет существенно снизить выбросы. По данным прокуратуры, всего предприятие потратило 8 млрд рублей на модернизацию производства, что позволило снизить воздействие на природу. Ковдорский ГОК "ЕвроХима" проводит работы по восстановлению прибрежной защитной и водоохраной зоны, разрабатываются новые нормативы выбросов.

Вместе с тем прокурор отметил, что промпредприятия Мурманской области допускают нарушения природоохранного законодательства.

Проверки показывают факты сбросов сточных вод с превышением допустимых выбросок, выбросов загрязняющих веществ в воздух, предоставления недостоверная информация о выбросах, отсутствие разрешительной документации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
ОЗХО сделала уверенный шаг к собственному распаду
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
7
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости