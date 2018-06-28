На улучшение экологии Мурманской области за год направили 1 млрд рублей

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей было направлено за год на экологические проекты в Мурманской области в рамках принятой в регионе госпрограммы. Об этом сообщил в четверг прокурор региона Василий Щербаков на совещании по природоохранной деятельности в Иркутске с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.

"Для предотвращения негативного воздействия в регионе принята госпрограмма, предусматривающая мероприятия по обращению с отходами и ликвидацию накопленного экологического ущерба. В 2017 году на них направлено около 1 млрд рублей", - сказал прокурор.

Он отметил, что реализация природоохранных мероприятий на арктической территории имеет особое значение. По его данным, сильное воздействие на экологию оказывают горнодобывающие предприятия. Всего в Мурманской области 36 действуют недропользователей федерального значения, открыто более 60 крупных месторождений минерального сырья. "Недропользователи оказывают значительное воздействие на природу, в том числе акватории Белого и Баренцева морей", - сказал Щербаков.

При этом горнодобывающие предприятия выделяют значительные средства на повышение экологичности производства. На Кольской ГМК "Норникеля" проводится проект утилизации солевого стока, который позволяет существенно снизить выбросы. По данным прокуратуры, всего предприятие потратило 8 млрд рублей на модернизацию производства, что позволило снизить воздействие на природу. Ковдорский ГОК "ЕвроХима" проводит работы по восстановлению прибрежной защитной и водоохраной зоны, разрабатываются новые нормативы выбросов.

Вместе с тем прокурор отметил, что промпредприятия Мурманской области допускают нарушения природоохранного законодательства.

Проверки показывают факты сбросов сточных вод с превышением допустимых выбросок, выбросов загрязняющих веществ в воздух, предоставления недостоверная информация о выбросах, отсутствие разрешительной документации.