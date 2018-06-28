Власти Якутии планируют создать арктическую ТОР по добыче полезных ископаемых

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Якутии инициируют создание на северо-востоке региона территории опережающего развития (ТОР) "Недропользование и ресурсопереработка" для освоения запасов золота, олова, серебра. Реализация проекта, предварительно, позволит привлечь инвестиции в размере 27 млрд рублей и создать около 1,7 тыс. рабочих мест, сообщил ТАСС в четверг и. о. председателя правительства региона Владимир Солодов.

"Мы будем инициировать создание территории опережающего развития на северо-востоке региона. Этот вопрос мы обсудим 29 июня с министром по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Александром Козловым. Новую ТОР предлагается разместить на территории Усть-Янского, Оймяконского и Томпонского районов. Ее создание, по предварительным оценкам, может обеспечить около 1700 рабочих мест, а также привлечь более 27 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он.

Солодов добавил, что, предварительно, в составе ТОР заявлены четыре якорных инвестора. "Основными видами деятельности потенциальных резидентов якорных инвестиционных проектов ТОР с условным названием "Недропользование и ресурсопереработка" являются добыча и обогащение оловянной руды, добыча руд и песков драгоценных металлов", - отметил и. о. главы кабмина Якутии.

Создание ТОР соответствует целям государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", согласно которой предусматривается стимулирование добычи и переработки полезных ископаемых. Согласно госпрограмме, перспективы промышленного развития северо-востока Арктической зоны Якутии связаны с добычей олова, золота, редкоземельных металлов, углеводородного сырья, угля, сбором мамонтовой кости.