Власти Колымы просят правительство России продолжить реконструкцию порта Магадана

ТАСС, 28 июня. Правительство Магаданской области просит правительство РФ продолжить реконструкцию порта Магадана, в частности, провести работы на шестом "угольном" причале. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Реконструкция Магаданского морского торгового порта ведется в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Стоимость контракта 1 млрд 14 млн рублей. Проект предусматривает реконструкция четвертого (завершена) и пятого причала Магаданского морского торгового порта. В реконструкции нуждается еще и причал № 6 ("угольный"), износ которого составляет 25%, а при износе в 30% на работы на нем будут введены ограничения вплоть до полного запрета.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов предложил инициировать рассмотрение на уровне правительства Российской Федерации вопроса о продолжении работ по реконструкции причалов с включением в государственную программу развития транспортной системы страны. В случае положительного решения вопроса, работы можно было бы начать в следующем году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с работой порта ознакомился министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Он поддержал предложение главы территории о необходимости реконструкции шестого "угольного" причала Магаданского морского торгового порта.

Собственником порта является ПАО "Магаданский морской торговый порт", а гидротехнические сооружения (причалы) являются объектами федеральной собственности. Сегодня в порту имеется 13 причалов, из которых 3 приспособлены для перевалки нефтепродуктов, 2 - контейнеров и 8 - для других грузов. Объем обработанных грузов на причале № 6 в 2017 году составил 290 тыс. тонн.