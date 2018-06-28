РБК: Зиявудин Магомедов вышел из руководства проекта Virgin Hyperloop One

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов вышел из совета директоров Virgin Hyperloop One, сообщает газета РБК.

По данным газеты, это решение было принято вскоре после ареста Магомедова в рамках уголовного дела о растрате, создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей.

"Выход бизнесмена из совета директоров Virgin Hyperloop One, скорее всего, связан с попыткой свести к минимуму имиджевые и репутационные потери от его ареста для компании. Это может привести и к продаже доли Caspian VC в компании, чтобы убрать юридическую связь между Магомедовым и компанией", - отметил один из собеседников РБК. При этом представитель "Суммы" не стал комментировать возможность продажи доли.

Магомедов вошел в совет директоров Hyperloop One осенью 2016 года. Его венчурный фонд Caspian Venture Capital инвестировал в проект около $100 млн. В нынешнем совете директоров, состоящем из восьми человек, место сохранил директор Caspian VC Билл Шор.

Virgin Hyperloop One является одной из нескольких компаний, работающих над реализацией технологии Hyperloop - системы вакуумного трубопровода для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах, движущихся со скоростью до 1200 км в час - предложенной Илоном Маском в 2013 году.