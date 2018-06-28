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"Росгеология" вложит за два года в оборудование для геологоразведки в ДФО до 30 млн рублей

Экономика и бизнес
28 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

На эти деньги планируют купить магнитометры, минимаги, позволяющие измерять неоднородности магнитного поля Земли, валковые дробилки для выполнения пробоподготовки

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ТАСС, 28 июня. АО "Дальневосточное ПГО " планирует инвестировать в оборудование для геологоразведки порядка 30 млн рублей в 2018-2019 годах. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный геолог "Дальневосточного ПГО" Сергей Беговатов.

Хабаровское "Дальневосточное ПГО", входит в состав государственного геологического холдинга "Росгеология".

"Инвестпрограмма на 2018 год - это порядка 5-7 млн рублей. Планируется приобретать магнитометры, минимаги, позволяющие измерять неоднородности магнитного поля Земли, валковые дробилки для выполнения пробоподготовки", - сказал Беговатов.

На 2019 год, добавил он, есть планы закупить прибор ISP ( спектрометр с индуктивно-связанной плазмой) стоимостью около 17,5 млн рублей, позволяющий определять содержание до 50 элементов в геологической пробе без химического разложения, а также программное обеспечение Micromain стоимостью около 5 млн рублей для трехмерного изображения поверхности исследуемого на полезные ископаемые участка, а также рудных тел.

Беговатов также сообщил, что рассматривался вариант приобретения магнитометров на базе квадракоптеров, но от этих планов решено было отказаться из-за того, что приборы пока не совершенны и требуют технической доработки.

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