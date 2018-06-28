Врио губернатора: доступность авиабилетов повысит привлекательность Приамурья для ПМЖ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Доступность авиасообщения увеличит привлекательность и повысит интерес к Амурской области, как к территории, которую можно рассматривать для переезда на постоянное место жительства, считает врио губернатора региона Василий Орлов.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, который освободит от НДС авиаперевозчиков, летающих на Дальний Восток. Принятие законопроекта должно обеспечить доступные цены на билеты внутренних направлений и гарантировать бесперебойное авиасообщение между городами региона. В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки в РФ установлена в размере 10%, за исключением авиасообщения с Крымом и Калининградской областью, где действует нулевой тариф.

"Доступность авиасообщения очень важна для Амурской области. С одной стороны авиабилеты по более доступной цене дадут возможность жителям Приамурья больше путешествовать, благодаря чему пропадет чувство некоторой оторванности региона от центра страны. С другой стороны, это увеличит привлекательность Приамурья как территории, куда можно переехать на постоянное место жительства или на работу", - прокомментировал законопроект врио губернатора.

Для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны разработана льготная программа субсидирования перевозок. Купить субсидируемый билет могут граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица.

В начале апреля 2018 года продажи льготных билетов были приостановлены в целом ряде регионов Дальнего Востока всего лишь через неделю после старта продаж. Причиной называют то, что выделенные по программе билеты были полностью раскуплены в результате ажиотажного спроса. Из Благовещенска по льготным тарифам можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.