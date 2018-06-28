Крупнейший в США производитель гвоздей потерял 50% заказов из-за пошлин на сталь

ТАСС, 28 июня. Крупнейший в США производитель гвоздей Mid-Continent Nail Corporation лишился 50% своих заказов после введения администрацией Дональда Трампа пошлин на импорт стали.

"Наша компания из-за введения импортных пошлин на сталь оказалась на грани банкротства, потеряв половину заказов всего за две недели июня", - заявил официальный представитель корпорации Джеймс Глассман интернет-изданию The Huffington Post.

"Мы подали в министерство торговли США запрос, чтобы для нас сделали исключение в оплате тарифов. Иначе наша компания будет вынуждена закрыться уже в сентябре", - прогнозирует он.

С 1 июня стальная проволока из Мексики, из которой в США производятся гвозди, облагается 25-процентной пошлиной, что увеличило общие затраты американского производителя на 19%. Mid-Continent Nail Corporation, в свою очередь, увеличила отпускные цены на свою продукцию. При этом стоимость готовых гвоздей, поставляемых из Мексики, не изменилась, так как на них действие новых импортных пошлин не распространяется.

Чтобы снизить финансовые потери от падения продаж, производитель был вынужден сократить штат на 12%. Ситуация заставила компанию с штаб-квартирой в Поплар-Блафф (штат Миссури) задуматься и о переносе производства в Мексику, заявил ее представитель.

На этой неделе всемирно известный американский производитель мотоциклов компания Harley-Davidson сообщила о переводе части своего производства из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные Соединенными Штатами пошлины на металлы.

Решение ЕС обложить таможенными сборами группу американских товаров стало реакцией на введение США пошлин на импорт продукции из стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно. Европа расценила это как шаг к развертыванию торговой войны.