"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" может быть начато летом 2018 года до получения разрешений от Дании, на территорию которой приходится только 10% маршрута. Об этом журналистам сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

"Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - сказал он.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - добавил он, отметив, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

Коркоран уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта. "Возможно, задержки (в окончании строительства - прим. ТАСС) не будет вообще. [Участок на территории Дании] Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, - когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", - сказал он.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG также сообщил, что акции оператора проекта "Северный поток - 2" не арестованы по требованию "Нафтогаза". "Нет. Однако это продолжающийся юридический процесс, и мы не можем это комментировать", - сказал он на просьбу дать ответ на заявление украинского "Нафтогаза" о том, что акции операторов проекта "Северный поток" попали под арест.

"Мы ведем переговоры с экспортно-кредитными агентствами. Они увидели сообщения в прессе и спросили нас. Мы ответили, что наши акции не арестованы", - заявил Коркоран.

Он уточнил, что оператор проекта ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий на €4-5 млрд с шестью экспортными агентствами - немецким Hermes, итальянским Sace, австрийским OeKB, голландским Atradius, бельгийским Credendo, российским EXIAR. "Мы надеемся получить от экспортных агентств гарантии на €4-5 млрд. Мы начнем переговоры с банками (по привлечению проектного финансирования - прим. ТАСС) в конце текущего или самом начале следующего года", - сказал Коркоран.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Газпром" и европейские участники "Северного потока - 2" инвестировали €4,8 млрд в проект по состоянию на конец июня. "У нас есть €2,4 млрд от "Газпрома" и €2,4 млрд - от западных партнеров. Таким образом, в сумме получается €4,8 млрд на конец июня", - сказал он.

"Мы получили 96% труб, из них забетонировали 55% и мобилизовали суда. Мы находимся в пределах установленных временных рамок", - заметил он, отказавшись сказать, в какой секции Балтийского моря начнется строительство. "Увидим, когда первые трубопроводы пойдут в воду", - заключил Коркоран.